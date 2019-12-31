Rektör Şenocak'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Şenocak'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika

Rektör Şenocak'ın yeni yıl mesajı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak yeni yıl mesajı yayınladı.

Rektör Şenocak'ın yeni yıl mesajı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak yeni yıl mesajı yayınladı.


Şenocak, mesajında, "Yeni başlangıçlar yeni umutları, yeni hayalleri ve yeni hedefleri de beraberinde getirir. Sevinçleri, hüzünleri ve tüm anılarıyla 2019 yılını geride bırakıp 2020'ye adım atarken bir kez daha umutlarımızı ve dileklerimizi yeniliyoruz. Geçmişin muhasebesini layıkıyla yapmak gelecekte çok daha doğru kararlar vermemizi sağlayacaktır. Bu sebeple yeni başlangıçlar, sadece bireyler için değil, kurumlar ve toplumlar için de elzemdir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak bizler bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarımızla, eğitim, sağlık ve Ar-Ge alanlarındaki yatırımlarımız ve projelerimizle her zaman olduğu gibi 2019 yılında da ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi yolunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çabaladık. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mensuplarının 2020 yılında da aklın ve bilimin önderliğinde daha çok çalışacağına, üreteceğine ve muasır medeniyet seviyesine yükselmek için üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle karşıladığımız 2020 yılının gerek üniversitemiz gerekse ülkemiz için hedeflerimize ulaşmada yeni bir fırsat olmasını temenni ediyor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi başta olmak üzere tüm milletimize huzur, sevgi ve hoşgörü içinde milli birlik ve beraberlik ikliminin hakim olacağı bir yıl diliyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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