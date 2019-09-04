Son Dakika Haberleri: Rektör Şenocak'tan Bakanlar Pakdemirli ve Gül'e ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Rektör Şenocak'tan Bakanlar Pakdemirli ve Gül'e ziyaret

21 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamlarında ziyaret etti.

Rektör Şenocak'tan Bakanlar Pakdemirli ve Gül'e ziyaret, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamlarında ziyaret etti.


Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaretinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.


Şenocak'ın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaretinde ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde kurulacak olan Hukuk Fakültesi'nin eğitimine ilişkin konular ele alındı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bekir Pakdemirli, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya: İki İHA imha edildi
MasterChef'ten elenen Onur, gözyaşlarına boğuldu AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:09:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Şenocak'tan Bakanlar Pakdemirli ve Gül'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]