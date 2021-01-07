Rektör Şenocak'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Rektör Şenocak'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret

07.01.2021 12:18
Rektör Şenocak'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Yönetim Kurulu Üyesi Riza Zeydan ile görüştü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Yönetim Kurulu Üyesi Riza Zeydan ile görüştü.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç'ın da katıldığı ziyarette Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite olarak pandemi döneminde alınan önlemler ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Rektör Şenocak, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir OSB arasında yıllardan beri süre gelen iş birliğinin 2021 yılında da artarak devam etmesini temenni etti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, ülke olarak zor bir yılı geride bıraktıklarını, EOSB yönetimi olarak sanayicilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Küpeli, pandemi döneminde ESOGÜ Tıp Fakültesinin de diğer kamu hastaneleri gibi çok yoğun bir dönem geçirdiğini, Eskişehir ve bölge illerine sağlık hizmetleri konusunda çok büyük katkı sağladığını belirtti. 2020 yılında yatırım rekoru kırdıklarını dile getiren Başkan Küpeli, 2021 yılında planlanan ve yürütülecek olan yeni çalışmalar ile projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Küpeli, ziyaretlerinden dolayı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi heyetine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Rektör Şenocak'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rektör Şenocak'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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