Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli, '7. Türk Üniversiteleri Fuarı'na katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Şevli, '7. Türk Üniversiteleri Fuarı'na katıldı

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Irak'ta gerçekleştirilen '7. Türk Üniversiteleri Fuarı'na katıldı.

Rektör Şevli, '7. Türk Üniversiteleri Fuarı'na katıldı, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Irak'ta gerçekleştirilen '7. Türk Üniversiteleri Fuarı'na katıldı.

Fuarın açılışını Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve fuara Türkiye'den katılan üniversite rektörleri birlikte gerçekleştirdiler. Fuarda yerini alan Van YYÜ standı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için çok sayıda öğrencinin Van'a gelmesi bekleniyor.

Irak ziyareti kapsamında Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kuzey Irak Bölgesi Yüksek Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret ederek yetkililerle uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin kurumsal bir yapıyla üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini ifade etti. Rektör Şevli, Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ı da makamında ziyaret ederek gerek, ülkenin eğitim ihtiyaçları gerekse de öğrencilerin sorunları konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Selahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Enver Dizayi ile de bir araya gelen Şevli, iki kardeş üniversite arasında işbirliğinin süreceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Dizayi de, Şevli'yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek iyi niyet dileklerini iletti.

Aday ve mezun öğrenciler tarafından çok yoğun bir şekilde ziyaret edilen fuara, Van YYÜ Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Arif Kıvrak da katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:38 Kaynak: İHA
Hamdullah Şevli, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı! Polis ekipleri ODTÜ'de! Öğrenciler alandan uzaklaştırıldı, ağaç kesimi başladı Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli, '7. Türk Üniversiteleri Fuarı'na katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]