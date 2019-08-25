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Rektör Şevli Ahlat'ta kazı alanını ziyaret etti

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite tarafından arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Rektör Şevli Ahlat'ta kazı alanını ziyaret etti, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite tarafından arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Anadolu'nun Fethinin 948. Yılı Kutlamaları" öncesinde Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite tarafından kazı çalışması başlatılan alanda inceleme yaptı. Van YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Recai Karahan başkanlığında devam eden Selçuklu Meydan Mezarlığı kazısı ile Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz başkanlığında yapılan eski Ahlat şehri kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Rektör Şevli, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Şevli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Ahlat ilçemize gelerek, burada üniversitemizin kıymetli hocaları Prof. Dr. Recai Karahan ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarının yapıldığı yerleri ziyaret ettik. Van YYÜ, tarihimizi gün yüzüne çıkaracak bunun gibi pek çalışma yapıyor. Ben bu çalışmaları yürüten tüm hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.


Daha sonra Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Erdal Necip Yardım ile birlikte Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı münasebetiyle düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri'ne katılan Şevli, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'la birlikte etkinlik alanını gezdi. Şevli, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli ve diğer misafirler ile birlikte atlı cirit müsabakalarını da izledi. - VAN

Bitlis, Ahlat, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:24 Kaynak: İHA
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