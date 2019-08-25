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Rektör Şevli Ahlat'ta kazı çalışmalarını inceledi

39 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

Rektör Şevli Ahlat'ta kazı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

Rektör Şevli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'a geldi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri'nde sürdürülen kazı çalışmalarıyla ilgili YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Recai Karahan ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan bilgi alan Şevli, üniversite olarak tarihe ışık tutacak önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Şevli, ardından Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı dolayısıyla düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür Şenliklerine katıldı.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ile etkinlik alanını gezen Şevli, daha sonra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu ve KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli ile atlı cirit müsabakalarını izledi.

Rektör, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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