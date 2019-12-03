Van Yüzüncü Yıl üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Çaylar Bizden, Sohbet Sizden" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.



Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Şehit Halil Hamuryen Yemekhanesinde "Çaylar Bizden, Sohbet Sizden" etkinliği kapsamında aralarında öğrenci konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli ikramların yapıldığı programda konuşan Rektör Şevli, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yönetimi olarak yapılan her türlü işte öğrenci odaklı çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimiz oldu. Bundan sonra da öğrencilerimizin daha iyi bir üniversite deneyimi yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. Özellikle sosyal alanlarımızı daha da genişleteceğiz. Van YYÜ'de çok kaliteli bir eğitim alıyorsunuz, buna ek olarak sosyal ve kültürel olarak da size daha iyi imkanlar sunmak amacındayız. Sizlerle bir araya gelmekten gayet memnunuz. Zaman zaman böyle buluşmalar gerçekleştireceğiz, öğrenci toplulukları ve kulüplerle. Çünkü öğrencilerin bizden beklentileri neler, sorunları neler, nasıl talepleri var bizden, bunlar bizim için önemli" diye konuştu.



Programa katılan öğrenciler ise, Rektör Şevli'yle böyle bir ortamda buluştukları için mutlu olduklarını ifade ederek, bazı taleplerde bulundular.



Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin ve Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Özel Kalem Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıçer ve öğrenciler katıldı. - VAN