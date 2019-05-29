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Rektör Şevli, çocuklarla iftarda buluştu

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Rektör Şevli, çocuklarla iftarda buluştu, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde kalan gençler ve çocuklarla iftarda buluştu. YYÜ Sosyal Tesislerinde verilen iftar yemeğine KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar ve akademisyenler katıldı.

İftar yemeğinin yenilmesinin ardından Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde kalan gençler ve çocuklarla sohbet eden Rektör Şevli, konuklarına içinde hediyelerin olduğu paketler verdi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:14 Kaynak: İHA
Sevgi Evleri, Van, Güncel
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