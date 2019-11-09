Rektör Şevli'den 10 Kasım mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Rektör Şevli yayımladığı mesajda, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle andıklarını ifade ederek, "Kurtuluş Savaşı mücadelesinde milletimize önderlik eden ve ülkemiz topraklarını düşmanlardan kurtaran Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bize emanet edilen Cumhuriyetimizi üniversite olarak korumak ve yükseltebilmek için bilimin yolundan ilerleyip çok çalışarak ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında tüm silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan kılan kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - VAN