Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli'den '15 Temmuz' mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Şevli'den '15 Temmuz' mesajı

2 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz'un asla unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde halkımız durdurdu" dedi.

Rektör Şevli'den '15 Temmuz' mesajı, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz'un asla unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde halkımız durdurdu" dedi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Şevli, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, "15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetli anıyoruz. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini ve şehitlerimizi asla unutmayacağız. Darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde halkımız durdurdu. Yaşlı, genç, erkek, kadın demeden FETÖ'cü darbecilere karşı bu vatanı savundular ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdiler. Biz de üniversite olarak '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle darbeyi unutturmamak ve şehitlerimizi hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptık ve yapıyoruz. Asla hainler ve darbeciler bu vatanda kirli emellerine ulaşamayacaklar" diye konuştu. - VAN
Hamdullah Şevli, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli'den '15 Temmuz' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]