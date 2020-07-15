Rektör Şevli'den '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Rektör Şevli'den '15 Temmuz' mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Rektör Şevli, mesajında, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılını idrak ediyoruz. Bundan dört yıl önce FETÖ mensubu hain bir kitle, ülkedeki huzur ve güven ortamını ortadan kaldırmak üzere sinsice bir darbe teşebbüsünde bulundu. Ancak karşılarında hem kendisini milletine feda eden bir Cumhurbaşkanı hem de ona destek veren özgürlüğü için ölümü göze alan yürekten inanmış bir milletin olduğunu idrak edemediler. Hem devir darbeler devri değildi hem de bu aziz millet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde demokrasi ve özgürlük mücadelesine yürekten inanmıştı. Nitekim onun çağrısıyla birlikte milyonlarca insanın sokaklara dökülmesi, darbecilere karşı canı pahasına mücadele etmesi bunun açık bir göstergesiydi. Van halkı da bu demokrasi mücadelesinden yüzünün akıyla çıkmıştır. Darbenin duyulduğu anlardan itibaren şehre akın eden binlerce vatandaş, özellikle Beşyol Meydanı'nda toplanarak demokrasi ve özgürlüklerin yaşatılması için günlerce nöbet tutmuş; birlik ve beraberlik şiarı içinde darbeye hayır demiştir" dedi.


Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişini engellemeye, demokrasi ve özgürlükleri hazmedemeyerek bunu yok etmeye çalışan iç ve dış mihrakların varlığının her zaman var olageldiğini dile getiren Şevli, "Bu vesileyle uyanık olmamız; 15 Temmuz'un demokrasi, milli birlik ve dayanışma günü olduğunu idrak etmemiz gerekmektedir. Tarihçe de sabittir ki 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin bu ülkeye kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediği ortadadır. Gençlerimizin 12 Eylül'ü bilhassa tanıklarından dinleyerek darbelerin bu ülkeyi oldukça geriye götürdüğünü, bize kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini, demokrasiyi ve özgürlükleri askıya alarak milyonlarca insanı mağdur ettiğini bilmeleri şarttır. Milletçe bugünü bizzat yaşamış kişiler olarak, 15 Temmuz direnişinin ne kadar değerli ve anlamlı olduğu; her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlamamız gerektiği bir kez daha anlaşılacaktır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak 15 Temmuz'u her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle anmaya devam etmemiz de bu anlayışın bir ürünüdür. Bu vesileyle Türkiye'de darbeler tarihini ters yüz eden ve bu uğurda yeni bir tarih yazan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz; aziz milletimizi bu eşsiz demokrasi mücadelesinden dolayı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:14 Kaynak: İHA

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