Rektör Şevli'den Kaymakam Savar'a ziyaret

Van Yüzüncü Yıl üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Muradiye'ye atanan Kaymakam Erkan Savar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Şevli, kaymakamlığın ardından İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan ve İlçe Emniyet Amiri Hasan Gül'ü de ziyaret etti.



Muradiye Şelalesi'ni gezen Şevli daha sonra ilçeden ayrıldı. - VAN