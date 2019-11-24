Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli'den Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Rektör Şevli'den Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Rektör Şevli'den Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şevli'den Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Şevli, yayımladığı mesajda, "Medeniyet ve kültürümüzün ilerlemesinde emeği olan ve yine ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyan öğretmenlerimiz, her daim takdirin en güzeline layıktır. Eğitim camiasının bir parçası olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, elinde meşalesi ile ülkeyi ve insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir ve bu gayreti devam edecektir. Bu anlamda, milletine hizmet etmeyi asli ve öncelikli bir görev olarak benimseyen bizler, bilim ve erdem yolunda insanlığa ışık saçmaya devam edeceğiz. Vatanımızın geleceği olan gençlerimizi yüksek idealler doğrultusunda yetiştiren, geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden ve dünyanın en kutsal mesleklerinden birini yapan akademisyen ve öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ile anıyorum" dedi. - VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektör, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:19:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli'den Öğretmenler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]