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Rektör Şevli'den Rektör Aydın'a ziyaret

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Şevli'den Rektör Aydın'a ziyaret, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ı makamında ziyaret etti.


Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, daha önce Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görev yapan ve şu an İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ı makamında ziyaret ederek, "Van YYÜ'de uzun yıllar görev yapan ve bu süreçte Dursun Odabaş Tıp Merkezimize önemli katkılar sunan Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ı ziyaret ettik. Van YYÜ ve Medipol Üniversitesi olarak özellikle sağlık alanında işbirliği geliştirilmesi konularını görüştük. Misafirperverliğinden ve nezaketinden dolayı Rektörümüz Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.


Rektör Aydın da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nazik ziyaretleri için Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - VAN

Sabahattin Aydın, Aydın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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