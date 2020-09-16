Rektör Şevli'den sağlık personellerine plaket - Son Dakika

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gösterdikleri üstün gayretten dolayı Dursun Odabaş Tıp Merkezi personellerine plaket verildi.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Şevli, Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ile Hastane Baş Müdürü Sefer Kuşan'a, Kovid-19 salgınındaki özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Şevli, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgın sürecini Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak başarılı bir şekilde yönettiklerini söyledi.

Üniversite olarak bu konuda çok dikkatli davrandıklarını ve gerekli önlemleri önceden aldıklarını belirten Şevli, şöyle konuştu:

"Halen devam eden bu süreçte Dursun Odabaş Tıp Merkezimizin doktorları ve çalışanları büyük gayretler göstermiştir. Sağlık Bakanlığı tedavi algoritmasını sürekli güncelliyor. Hocalarımız tarafından yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar "Kovi-19 Güncel Yaklaşım" adlı bir kitaba dönüştü. Başarılı çalışmalarından dolayı hocalarımızı kutluyorum. Üniversite olarak çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Bu salgından kurtulana kadar halkımızın maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmelerini istiyoruz. Bu anlamda doktorlarımız adına Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden hocamıza ve hastanede görev yapan personeller adına da Hastane Baş Müdürü Sefer Kuşan'a bir plaket vermek istedik. Kendilerine ve hastane personeline göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim."