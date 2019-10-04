Rektör Şevli'den Van MYO'ya ziyaret

Van Yüzüncü Üniversitesi Rektörü (Van YYÜ) Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Meslek Yüksekokulundaki (Van MYO) akademik personelle bir araya geldi.



Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van MYO'da akademik personelle toplantı yaptı. Personelle kahvaltı yapan Rektör Şevli'ye Van MYO Müdürü Doç. Dr. Sedat Yayla tarafından okul hakkında bilgi verildi. Burada konuşan Rektör Şevli, üniversitenin tüm birimlerini önemsediklerini ifade ederek, "Van MYO'da en kalabalık öğrenciye sahip birimlerimizdendir. Van Meslek Yüksekokuluna imkanlarımız çerçevesinde destek sunacağız" diye konuştu.



Van MYO Müdürü Doç. Dr. Yayla ise, okul hakkında teknik bilgiler verip bazı projeler konusunda Rektör Şevli'den destek istedi.



Konuşmaların ardından Rektör Şevli ve beraberindekiler, Van MYO'nun bazı atölyelerini ve sınıflarını gezdi. Burada ilgili akademisyenlerden bilgi alan Şevli, daha sonra Van MYO'dan ayrıldı.



Programa Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Van MYO Müdür yardımcıları Doç. Dr. Sinem Erden Gülebağlan, Öğretim Görevlisi Himmet Koltaş, Rektörlük Özel Kalem Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıçer, Van MYO Sekreteri Özkan Akbulut ve akademisyenler katıldı. - VAN