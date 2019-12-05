Rektör Şevli Erciş'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş ilçesinde çeşitli ziyaret bulunup konferansa katıldı.

İlk olarak Erciş İşletme Fakültesi'nde Çin'in ekonomik durumuyla ilgili seminere katılan Şelvi, buradan Erciş Fen Lisesi'ne geçerek öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilerden üniversitelerin iyi bölümlerine yerleşmelerini isteyen Şevli, üniversite olarak öğrenci ve öğretmenlere laboratuvarlarını açacaklarını, hazırladıkları projelere destek vereceklerini söyledi.

Öğrencilere önerilerde bulunan Şevli, daha sonra Sosyal Bilimler Lisesinde "Sosyal bilimlerin önemi ve gelecekte önem kazanabilecek mesleklere bakış" konferansına katıldı.

Şevli, yaptığı açıklamada, Erciş'te 55 bin öğrencinin olduğunu belirterek, burada öğrencilerle daha sık bir araya gelmeleri gerektiğinin farkına vardıklarını söyledi.

Erciş'in il olmayı hak eden büyük bir ilçe olduğunu ifade eden Şevli, "Burada İşletme Fakültesi ve Erciş Meslek Yüksekokulu var. İlerleyen dönemlerde Erciş'e daha farklı bölümler açmak için gayret göstereceğiz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. Bu yılda URAP sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında 36. sıraya yükseldik. Üniversitemiz çok kaliteli ve nitelikli. Bin 700'ün üzerinde akademisyen ve 5 bine yakın çalışanı var." diye konuştu.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.