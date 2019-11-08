Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli, İranlı heyetle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Rektör Şevli, İranlı heyetle bir araya geldi

Rektör Şevli, İranlı heyetle bir araya geldi

7 saat önce

İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyet, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni (Van YYÜ) ziyaret etti.

Rektör Şevli, İranlı heyetle bir araya geldi, System.String[]

İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyet, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni (Van YYÜ) ziyaret etti.


İran Tıp Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezi Başkanı da (RCSTIM) olan Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyet, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve ilgili akademisyenlerle birlikte gelen heyete üniversite ile ilgili genel bilgiler verilerek yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


Rektörlükteki görüşmenin ardından Van Kedi Villası'nı gezen İranlı heyet, buradan Dursun Odabaş Tıp Merkezine geçti. Dursun Odabaş Tıp Merkezinde İranlı heyete Başhekim Dr. Ümit Haluk İliklerden tarafından bir sunum yapıldı. Sunumun ardından hastaneyi gezen heyet, Van YYÜ Teknokent A.Ş.'ye geçti. Burada Teknokent Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Bilgin Yazlık tarafından heyete bilgi verildi.


Ziyaretle ilgili konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İranlı heyetle verimli görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, "Bu ziyaret bizim açımızdan önemlidir. Teknokent üzerinden yapılabilecek işbirliği konularını görüştük" dedi.


Programa Van YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, İnnovan Girişimcilik Merkezi Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Mucip Tapan, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, iş adamı Necmettin Çok, İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ve akademisyenler katıldı. - VAN

Rektör, İran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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