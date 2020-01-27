Rektör Şevli, Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Şevli, Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Rektör Şevli, Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personeli merhum Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı.

Rektör Şevli, Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personeli merhum Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı.


Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kalp krizi geçirerek vefat eden Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personeli Muhittin Saltık'ın cenazesine katılarak yakınlarına başsağlığı diledi. Selimbey Mezarlığına defnedilen merhum Saltık'ın çok gayretli ve dürüst bir personel olduğuna dikkat çeken Rektör Şevli, "Kalp krizi geçirerek Hakk'ın rahmetine kavuşan merhuma Allah'tan mağfiret diler, ailesine sabr-ı cemil niyaz ederiz" dedi.


Selimbey Mezarlığına defnedilen Saltık'ın taziyesinin Türkmenoğlu Camiinde kabul edildiği belirtildi. - VAN

Muhittin Saltık, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ambulansla karlı zeminde drift! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Mehmetçik, ayağında çorap olmayan depremzedeye kendi çorabını giydirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 16:38:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Şevli, Muhittin Saltık'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]