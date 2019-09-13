Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli, Muradiye MYO'yu ziyaret etti
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Rektör Şevli, Muradiye MYO'yu ziyaret etti

53 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Muradiye Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Rektör Şevli, Muradiye MYO'yu ziyaret etti, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Muradiye Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.


Muradiye MYO Müdürü Prof. Dr. Naci Genç'ten bilgi alan Rektör Şevli, okulda incelemelerde bulundu. MYO'yu gezdikten sonra akademik ve idari personelle toplantı yapan Rektör Şevli, "Rektörlük olarak öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alması için her türlü desteği vereceğiz" dedi.


Yaklaşık bir saat süren toplantıya Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Oto da katıldı. - VAN

Muradiye, Rektör, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
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