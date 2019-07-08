Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli'nin Irak ziyareti
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Rektör Şevli'nin Irak ziyareti

52 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Irak'ta düzenlenen "7. Türk Üniversiteleri Fuarı"na katıldı.

Rektör Şevli'nin Irak ziyareti, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Irak'ta düzenlenen "7. Türk Üniversiteleri Fuarı"na katıldı.
YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erbil'de düzenlenen fuarın açılışını Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Şevli ile fuara katılan üniversite rektörleri yaptı.
Açılış programının ardından Kuzey Irak Bölgesi Yüksek Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret eden Şevli, yetkililerle yaptığı görüşmede, Van YYÜ'nün uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlediğini belirtti.
Daha sonra Karaçay'ı ziyaret ederek bir süre ile görüşen Şevli, Türkiye Maarif Vakfının Erbil'de açtığı okulu gezdi.
Selahaddin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmed Enver Dizayi ile bir araya gelen Şevli, iki kardeş üniversite arasındaki işbirliğinin süreceğini dile getirdi.
Erbil'de başlayan "7. Türk Üniversiteleri Fuarı"nı gezen öğrenciler de Van YYÜ'nün açtığı standa yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:56 Kaynak: AA
Erbil, Irak, Van, Güncel
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