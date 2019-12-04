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Son Dakika Güncel Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce üniversite yerleşkesindeki yurtta düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Rektör Şevli, akademik kariyerini ve yaşam öyküsünü anlattı. Şevli, sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.


Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve KYK şube müdürleri katıldı. - VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektör, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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