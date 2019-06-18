Son Dakika Haberleri: Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor
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Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Iğdır Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Van İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ile yönetim kurulu üyeleri ve Kadirşinas Vanlılar Derneği yetkilileri. Rektör Şevli'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Şevli. üniversite ve şehir ilişkilerine önem verdiklerini söyledi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
Hamdullah Şevli, Rektör, Van, Güncel
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