Rektör Tabakoğlu Edirne Gençlik Merkezi Genç Ofisi ziyaret etti - Son Dakika
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Rektör Tabakoğlu Edirne Gençlik Merkezi Genç Ofisi ziyaret etti

21.03.2022 10:28
Rektör Tabakoğlu Edirne Gençlik Merkezi Genç Ofisi ziyaret etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Edirne Gençlik Merkezi Genç Ofisi ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Edirne Gençlik Merkezi Genç Ofisi ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi içinde bulunan ofise gerçekleştirdiği ziyarette Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektör Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, TÜ olarak öğrencilerin akademik eğitimin haricinde sanatsal, kültürel, sportif faaliyetler düzenleyebilecekleri ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri yeni alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol neticesinde oluşturulan Genç Ofis'te yerleşke içinde önemli alanlardan biri olduğuna vurgu yapan Tabakoğlu, "Öğrencilerin bir araya gelebilecekleri, ders çalışabilecekleri, çeşitli sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyebilecekleri bir alan oldu. Temel gayemiz olan nitelikli insan yetiştirmek misyonumuzdan hareketle öğrencilerimizin ve gençlerimizin yararına olacak proje ve iş birliklerini geliştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle birlikte olmak çok güzel. Onların yüksek enerjileri bizlere de yansıyor. Onlarla biz de genç oluyoruz." diye konuştu.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da gençlerin kendi projelerini kendilerinin yapacağı bir alan oluşturduklarını, bu ofisin onlara ait olduğunu belirterek ofisin olanaklarının daha da geliştirilmesi için yapılacakları anlattı.

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Trakya Üniversitesi, gençlik, Rektör, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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