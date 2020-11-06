Rektör Tabakoğlu Kamu Başdenetçisi Malkoç'u ziyaret etti - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti.

Başdenetçi Malkoç, Rektör Tabakoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı İşçimen ile makamında görüştü.

Rektör Tabakoğlu, görüşmede Malkoç'a Trakya Üniversitesinin çalışmaları ve Balkanlar'daki faaliyetleri hakkında verdi.

Tabakoğlu, Malkoç'a üniversiteye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Edirne'ye davet etti.