Rektör Tabakoğlu Kosova Demokratik Türk Partisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Kosova Demokratik Türk Partisi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu parti genel merkezindeki ziyarette yaptığı konuşmada Kosova ile iş birliklerini ileri boyuta taşıdıklarını belirtti.

Kosova Teknopark'ı hayata geçirdiklerini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim, sağlık, kültür ve bilim alanındaki iş birliklerimiz artık sınır ve mesafe tanımaz bir hızla ilerliyor. Kosova ve Türkiye'yi daha da yakınlaştıran her projede olduğu gibi bu projemizde de bizlere büyük destek veren kıymetli dostumuz, Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka ile birlikte Kosova Demokratik Türk Partisi'nin tüm yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Kendilerinin varlığı ve destekleri bizi her daim diri tutuyor, yeni projeler için heyecanlandırıyor."

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka da Türkiye ile Kosova arasındaki mesafeleri ve sınırları adeta kaldırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Trakya Üniversitesinde olan tüm imkanlar Kosova'nın ve halkının kullanımına sunuluyor. Evlatlarımız Trakya Üniversitesi'nde eğitim alıyor, hastalarımız burada şifa buluyor. Trakya Üniversitesi'nin bilgisi, deneyimi ve destekleri ile kurulacak teknoloji, AR-GE ve inovasyon merkezi olan Teknopark ile inanıyorum ki ekonomik gelişimimiz büyük bir ivme yakalayacak."

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir ile Basın Danışmanı ve Özel Kalem Sorumlusu Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada da yer aldı.