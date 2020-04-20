Rektör Tabakoğlu'na mezun olduğu lisenin derneğinden

Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu "Büyük ödül"e layık gördü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği Genel Başkanı Atıl Erman, Rektör Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Atıl Erman, ziyarette yaptığı konuşmada derneğin 16'ncı "Büyük Ödül"ü bu yıl 1857 yılında kurulan ve pek çok önemli ismi mezun eden Edirne Lisesi'nin mezunlarından Prof. Dr. Tabakoğlu'na verme kararı aldığını söyledi.

Tabakoğlu da mezuniyetinden 36 yıl sonra "Büyük ödülü" almanın gururunu yaşadığını ifade etti. Türkiye'nin önde gelen yöneticilerinin, politikacılarının, siyasetçilerinin, sanatçılarının, edebiyatçılarının, iş adamlarının, gazetecilerinin, sporcularının mezun olduğu liseden mezun olmanın da ayrı bir gurur olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Parasız yatılı sınavlarını kazanarak Alpullu'dan geldiğim Edirne Lisesi, benim sadece okul değil, yatılı öğrenim gördüğüm için aynı zamanda evim de oldu. Edirne Lisesi'nde çok güzel dostlar kazandım. O yıllarda, bugün halen minnetle andığımız öğretmenlerimizden, ufkumuzu genişleten çok değerli eğitimler aldık.

Edirne Lisesi'nde başarı için, hayali edilen gelecek ve ulaşılmak istenen hedef için ihtiyaç olan her şey var. Bu okul, ulu bir çınar gibi insanı gölgesinde büyüten, kol kanat geren, dimdik ayakta tutan ve taze fidanlar yetiştirerek ülkemizin hizmetine sunan köklü bir kurum. Bana layık görülen, manevi açıdan çok değerli bu ödülü gerek şahsım gerek Üniversitem ve gerekse yolu Edirne Lisesi'nden geçen tüm mezunlar için büyük bir gururla alıyor, emeği geçenlere, ödülle bizleri onurlandıran Edirne Lisesi silesine teşekkür ediyorum."

2004 yılından bu yana verilen "Büyük ödül" bugüne kadar aralarında yazar, senarist, bürokrat, akademisyen, heykeltıraş, sporcu 15 kişiye verildi.