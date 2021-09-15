Rektör Tabakoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Bilim Komitesi üyeliğine seçildi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi üyeliğine seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Bilim Komitesi'nin ilk istişare toplantısına Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yanı sıra iş insanları, rektörler, akademisyenler, ihracatçı birlikleri sektör kurulları temsilcileri, kamu ve özel sektörden ilgili paydaşlar katıldı.

İnsanı, dünyayı merkeze koyan, bütün değerlere saygı duyan, çevreye zarar vermeyen üretim anlayışını vazgeçemeyecekleri unsur olarak dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılar, sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferlerdir. Bu yola çıktığımızda, iki önemli vazifemiz bulunuyordu. İlki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hep birlikte bunu başararak ihracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi ise vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermektir. Geçtiğimiz yıl, 148 ülkeye dış ticaret fazlası verdik. Bu başarıyı sürdürebilir kılmak ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke sayısını artırmak elimizde. Eylem Planı'mızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz" dedi.

"Hedeflerimizi gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz"

Türkiye'yi ihracat konusunda bir marka haline getirmek için öncelikli hedeflerinin yüksek katma değerli ürün ihracatı olduğunu söyleyen Gülle, "Bu ihracat aynı zamanda iklim değişikliği ve çevre konusunu sürekli gündeminde tutarak hareket eden bir ihracat olacak. Çünkü iklim değişikliği, gelecek nesillere olan en öncelikli sorumluluğumuz olarak bugün hayatımızın her boyutunu doğrudan etkileyen en öncelikli küresel sorun haline gelmiş durumda. Dış ticaret fazlası verdiğimiz AB'nin ısrarla karbon nötr kıta olma hedefini dile getirmesi, ihracatımız için oldukça önemli bir gelişme. Kimsenin kuşkusu olmasın, ihracatçımız Yeşil Mutabakat ile beraber mutlaka sürdürülebilir değer fazlası vermeye devam edecektir. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz. Çalışmalarımızın sonucunda dünyayı tüketmeden, dünya için üreten bir ülke olarak, hem sürdürülebilir kalkınma modeli sayesinde ihracatla yükselecek hem çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılsonunda Sürdürülebilirlik Raporu da yayınlayacaklarını söyleyen Başkan İsmail Gülle, komitenin kurulması ile gerçekleştirdikleri ilk hedefin ardından diğer 11 hedefi sıralayarak bu hedefleri de kısa zamanda gerçekleştireceklerini vurguladı.

"Akademik ve sektörel anlamda deneyimlerimizi ihracatçılarla paylaşacağız"

Türkiye İhracatçılar Birliğinin, ülkemizin en etkili birliklerinden biri olduğunu dile getiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Salgın, ekonomik savaşlar ve küresel krizin etkileri ile daralan dünya ekonomisi içerisinde önemli bir yer tutan ihracatçıların ülkemizdeki çatı kuruluşu TİM, önemli faaliyetlerde bulunuyor. Tekstil ve kadın ihracatçılar alanında yaptıkları örnek çalışmalarla bu alana önemli bir hareket alanı kazandırdılar. Bugün de sürdürülebilirlik kavramı altında önemli bir komitenin ilk toplantısını icra ettik. Bu komite, inanıyorum ki Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı oluşturan diğer 11 hedefe ulaşılmasında ihracatçılarımıza yol gösterecektir" diye konuştu.

TİM'in daha önce hazırlamış olduğu Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı araştırmasında Trakya Üniversitesinin sektöründe 8, genel sıralamada ise 474. olarak büyük bir başarıya imza attığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Dünya ticaretinde hizmet ihracatının payı her geçen gün artmaktadır. Günümüzde dünya ticaretinde yüzde 30'luk bir paya sahip olan hizmet sektörü Ülkemiz için de önem arz etmektedir. Üniversite olarak başta eğitim ve sağlık olmak üzere hizmet alanında, Trakya Üniversitesi Teknopark A.Ş ile inovasyon ve AR-GE gibi teknolojik alanda ihracat deneyimine sahibiz. Bölgemizin ve Balkanların en önemli kurumu olarak 5000'den fazla uluslararası öğrenciye eğitim vermekteyiz. 1100 yatak kapasitesi, son teknoloji ile donanmış altyapısı ve güçlü uzman kadrosu ile Hastanemiz sağlık turizmi konusunda büyük potansiyellere sahip. 17 firma ile başladığımız yolculukta bugün 100 firmaya ulaştığımız Teknopark modelimizi yakın zaman içerisinde Kosova ve Kuzey Makedonya'ya ihraç edeceğiz. Akademik ve sektörel anlamda deneyimlerimizi ihracatçılarla paylaşacağımız bu komitede bizlere de görev veren TİM Başkanı İsmail Gülle ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızın başarısı ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu. - EDİRNE