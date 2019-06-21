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Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya geldi

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Osmaneli İlç Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya geldi, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Osmaneli İlç Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuğuna teşekkür etti. Ziyaretleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi üniversiteler ile işbirliği yaparak önemli projeler, gerçekleştiriyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi her konuda Osmaneli Belediyesi projelerine destek veriyor. 2019-2020 Eğitim dönemi için Osmaneli Meslek Yüksek Okulunda yeni açılacak yeni bölümlerde kesinleşti. Toplamda 120 öğrenci yeni açılacak bölümler için MYO 'a kayıt yaptıracak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
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