Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya geldi
1 saat önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyaret etti.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Bilecik'in Söğüt
İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Sever, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Taş, bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendileriyle ilçemizdeki üniversite hakkında istişarelerde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
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