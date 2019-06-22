Son Dakika Haberleri: Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya geldi
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Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya geldi

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyaret etti.

Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya geldi, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Sever, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Taş, bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendileriyle ilçemizdeki üniversite hakkında istişarelerde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
İsmet SEVER, İbrahim Taş, Bilecik, Yaşam
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