Son Dakika Haberleri: Rektör Taş'dan Bilecik'teki 8 bin yıllık yerleşim yerinde inceleme
Son Dakika Yaşam Rektör Taş'dan Bilecik'teki 8 bin yıllık yerleşim yerinde inceleme

Rektör Taş'dan Bilecik'teki 8 bin yıllık yerleşim yerinde inceleme

39 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Arkeoloji Bölümü tarafından Bilecik şehir merkezinde ortaya çıkarılan 8 bin yıllık yerleşim yerinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Rektör Taş'dan Bilecik'teki 8 bin yıllık yerleşim yerinde inceleme, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Arkeoloji Bölümü tarafından Bilecik şehir merkezinde ortaya çıkarılan 8 bin yıllık yerleşim yerinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.


Bilecik'in bilinen tarihini değiştiren ve yavaş yavaş gün yüzüne çıkan alanla ilgili öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'dan bilgi alan Rektör Taş, kazı ekibinde yer alan öğretim elemanlarını, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini tebrik etti. Ortaya çıkarılan alanın Bilecik'in tarihine ışık tutan çok önemli bir keşif olduğunun altını çizen Rektör Taş, kazının tamamlanmasıyla birlikte Bilecik'in turizm potansiyeline ciddi katkı sağlayacak yeni bir değerin şehre kazandırılacağını ifade etti. - BİLECİK

İbrahim Taş, Bilecik, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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