Rektör Taş, Erasmus misafirlerini ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Rektör Taş, Erasmus misafirlerini ağırladı - Son Dakika

Rektör Taş, Erasmus misafirlerini ağırladı

7 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş "Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm" (Innovation And Transformation In Education) isimli erasmus projesi kapsamında İtalya, Letonya ve Polonya'dan ülkeye gelen misafirleri ağırladı.

Rektör Taş, Erasmus misafirlerini ağırladı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş "Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm" (Innovation And Transformation In Education) isimli erasmus projesi kapsamında İtalya, Letonya ve Polonya'dan ülkeye gelen misafirleri ağırladı.


Rektör Taş'a proje ortağı yabancı kurum temsilcilerine Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kadir Berk ve proje yürütücüleri Öğr. Gör. Dr. Hasan Uçar, Öğr. Gör. Vahdet Altındağ eşlik etti. Misafirlerini Senato Odası'nda ağırlayan Rektör Taş, yaptığı konuşmaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. BŞEÜ'nün 12 yıllık genç ve başarılı bir üniversite olduğunu, maddi ve manevi anlamda çok değerli topraklar üzerinde kurulduğunu ifade eden Rektör Taş, "Bilecik'in, bölgenin ve Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi adına gayretli çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası projeler konusuna ayrı bir parantez açmak istiyorum. BŞEÜ'nün gelinen noktada uluslararası projeleri yöneten bir üniversite olduk. Bundan sonra da kurulacak ikili işbirliklerine her türlü desteği vereceğiz. BŞEÜ'nün büyük bir aile. Şimdi sizler de bu ailenin bir parçası oldunuz. Sizlere okulumuzun tüm imkanları açıktır. Bu projenin devamında ilişkilerimizi devam ettirerek daha büyük projelere adım atabiliriz" dedi. - BİLECİK

Polonya, Bilecik, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı
4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Taş, Erasmus misafirlerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]