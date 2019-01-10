Rektör Taş'ın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
2 saat önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Taş yayımladığı mesajında, "Halkın haber alma hakkı adına, kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde tarafsız, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendiren ve bu özelliğiyle bir 'kamu görevi' icra eden gazeteciler, çağdaş yaşamın, demokratik ve şeffaf toplumların vazgeçilmez bir unsurudur. Bu yönleriyle gazetecilik günümüzün en önemli ve saygın mesleklerinden birisidir. Ağır çalışma şartları altında, cefakar ve fedakar bir şekilde gece gündüz çalışarak topluma haber ve bilgi akışı sağlayan, başta Bilecik'imizin basın mensupları olmak üzere, tüm basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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