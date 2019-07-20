Son Dakika Haberleri: Rektör Taş'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü mesajı
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Rektör Taş'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü mesajı

54 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Taş'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü mesajı, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Taş, yayımladığı mesajında, "20 Temmuz 1974 tarihinde, Kıbrıs Türklerinin içinde bulunduğu zulüm ve vahşet ortamına son vermek için kahraman Mehmetçiğimiz tarafından gerçekleştirilen 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti. Bu destansı harekatın başarıya ulaşılmasıyla, adada güven ortamı yeniden sağlanarak soydaşlarımızın hak ve hürriyetleri yeniden tesis edildi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcudiyeti sağlam temeller üzerine oturtuldu. Bu vesile ile, Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, tüm Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramını şahsım ve Üniversitem adına kutluyorum. Unutulmamalıdır ki, kahraman ordumuzun varlığı o dönemde olduğu gibi bugün de hem Kıbrıs'ta hem de Doğu Akdeniz'de Türk varlığının teminatı olmaya devam etmektedir" dedi. - BİLECİK
Rektör, Kıbrıs, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
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