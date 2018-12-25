Rektör Taş'ın Ziyaretleri

Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi (ŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez
'i ziyaret ettiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Taş'ın bakan yardımcıları Büyükdede ve Dönmez'e üniversitenin bilimsel çalışmalar hakkında bilgi vererek, üniversitenin altyapı imkanlarının olduğu ve imkanları daha ileriye götürmek amacıyla çalıştıklarını aktardığı kaydedildi.
Kurulan teknopark'ın Bilecik'te ve bölgede Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yerleşmesi açısından önemli rol üstleneceğini belirten Prof. Dr. Taş, "Bizim için en değerli akademisyen, akademik yetkinliklerini ekonomiye dönüştüren ve topluma kazandıran akademisyendir. Amacımız, büyük bir bilgi birikimine sahip ve teknolojik alt yapının olduğu bu yapıyı şehirle ve sanayiciyle buluşturmak. Üniversite bünyesinde kurulan teknopark'ın kentin refahı ve kalkınması için sürdürülebilir üniversite, sanayi iş birliğinin tesis edilmesi adına oldukça önemlidir." ifadesinde bulundu.
Açıklamada, 62 laboratuvar, 15 sınıf ve 4 amfi ile ofis ve yaşam alanlarının bulunduğu Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MARAL) için inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.