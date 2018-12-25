Son Dakika Haberleri: Rektör Taş'ın Ziyaretleri

Rektör Taş'ın Ziyaretleri

29 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (ŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez'i ziyaret ettiği bildirildi.

Rektör Taş'ın Ziyaretleri, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (ŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez'i ziyaret ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Taş'ın bakan yardımcıları Büyükdede ve Dönmez'e üniversitenin bilimsel çalışmalar hakkında bilgi vererek, üniversitenin altyapı imkanlarının olduğu ve imkanları daha ileriye götürmek amacıyla çalıştıklarını aktardığı kaydedildi.

Kurulan teknopark'ın Bilecik'te ve bölgede Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yerleşmesi açısından önemli rol üstleneceğini belirten Prof. Dr. Taş, "Bizim için en değerli akademisyen, akademik yetkinliklerini ekonomiye dönüştüren ve topluma kazandıran akademisyendir. Amacımız, büyük bir bilgi birikimine sahip ve teknolojik alt yapının olduğu bu yapıyı şehirle ve sanayiciyle buluşturmak. Üniversite bünyesinde kurulan teknopark'ın kentin refahı ve kalkınması için sürdürülebilir üniversite, sanayi iş birliğinin tesis edilmesi adına oldukça önemlidir." ifadesinde bulundu.


Açıklamada, 62 laboratuvar, 15 sınıf ve 4 amfi ile ofis ve yaşam alanlarının bulunduğu Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MARAL) için inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:13 Kaynak: AA

Ali Dönmez, İbrahim Taş, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli: "Tarımda Kırsal Kalkınmaya Destek İçin 50 Hayvancılık... Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı

Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:42:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Taş'ın Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]