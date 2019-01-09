Son Dakika Haberleri: Rektör Taş, Kapılarını Öğrencilere Açıyor

Rektör Taş, Kapılarını Öğrencilere Açıyor

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 11 Ocak Cuma günü öğrencilerini makamında kabul edecek.

Rektör Taş, Kapılarını Öğrencilere Açıyor, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 11 Ocak Cuma günü öğrencilerini makamında kabul edecek.

Resmi kurumlarda 'Açık Kapı' uygulaması olarak bilinen uygulamanın bir benzerini üniversite bünyesinde hayata geçiren Rektör Taş, öğrencilerin sorunlarını birinci ağızdan dinleyecek. Öğrencilerin üniversite hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve sorunlara öğrencilerin gözünden bakabilmek isteyen Rektör Taş, görüşmelerde talep, tavsiye ve önerileri alacak. Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında üniversitelerin temel taşlarından birinin öğrenciler olduğunu ifade eden Rektör Taş, üniversiteye öğrencilerin gözünden bakabilmek adına çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdiği Açık Kapı uygulamasında, tüm öğrencileri cuma öğleden sonra makamına beklediğini söyledi. Görüşme için hiçbir ön şart aranmayan Açık Kapı uygulamasında, öğrencilerin Rektör Taş ile görüşmek için 14.00 ve 17.00 saatleri arasında rektörlük binası 3'üncü katta bulunan makam odasına gelmeleri yeterli olacak. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

İbrahim Taş, Rektör, Yaşam
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