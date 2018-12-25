Rektör Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarını Ziyaret Etti
1 saat önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Ankara ziyaretleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez'le bir araya geldi.
Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Ankara
ziyaretleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez
'le bir araya geldi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ciddi alt yapı imkanları olduğunu ve bu imkanları daha da ileriye götürdüklerini ifade eden Rektör Taş, "11 yıllık bir üniversite teknokentimizin Bilecik'e ve içerisinde yer aldığı bölgede Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yerleşmesi açısından çok önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum. Bizim için en değerli akademisyen, akademik yetkinliklerini ekonomiye dönüştüren ve topluma kazandıran akademisyendir. Amacımız, büyük bir bilgi birikimine sahip ve teknolojik alt yapının olduğu bu yapıyı şehirle ve sanayiciyle buluşturmak" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin son yıllarda kabuğunu kırarak yeni bir çehre kazandığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez, kendilerini yenileyen ve geliştiren üniversite ve akademisyenlerin ülkenin bilimsel ve teknolojik alanda ilerlemesinin temelini teşkil ettikleri belirtti. Bilecik'te üniversite bünyesinde kurulan Teknoparkın ilin refahı ve kalkınması için sürdürülebilir üniversite-sanayi iş birliğinin tesis edilmesi adına oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Gösterdikleri yakın ilgi, alaka ve misafirperverlikten dolayı Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez'e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, yapılacak her türlü bilimsel çalışmalara gereken tüm desteği vermeye daima hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:41 Kaynak: İHA
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