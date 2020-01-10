Rektör Taş sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Taş sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Taş sporcularla bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, çeşitli branşlarda üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcularla bir araya geldi.

Rektör Taş sporcularla bir araya geldi, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, çeşitli branşlarda üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcularla bir araya geldi.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Futbol 2. Lig Grup Birinciliği müsabakaları, Eskişehir'de düzenlenen Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği müsabakaları ve Çanakkale'de düzenlenen Voleybol 2. Lig Grup Birinciliği müsabakalarında mücadele eden takımların oyuncuları ile Senato Odası'nda bir araya gelen Rektör Taş, sporcularla yakından ilgilenerek sohbet etti. Rektör Taş, okul takımlarının üniversiteyi ülkenin farklı illerinde temsil etmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek başarıları nedeniyle tüm sporcuları ve hocalarını kutladı.


Ziyarette Rektör Taş'a voleybol takımının kazandığı 3'üncülük kupası da takdim edildi. - BİLECİK

İbrahim Taş, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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