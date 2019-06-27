Rektör Taş'tan Başkan Suer'e ziyaret
1 saat önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer'i makamında ziyaret etti.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:15 Kaynak: İHA
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Bilecik'in Gölpazarı
İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer
'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Suer, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Suer, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş bizleri makamımızda ziyaret ederek, görevlerimizde başarılar dilediler. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Öte yandan Rektör Taş ziyaret sonrası Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile birlikte, ilçede muhtelif yerlerdeki hanelere cephe güzelleştirme yapılması hususunda fikir alışverişinde bulundu. - BİLECİK
Siraz balığı 50 yıl sonra yeniden Porsuk'ta görüldü!
Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi