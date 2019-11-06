Son Dakika Haberleri: Rektör Taş'tan LÖSEV'e destek
Son Dakika Yaşam Rektör Taş'tan LÖSEV'e destek

Rektör Taş'tan LÖSEV'e destek

7 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında üniversitenin LÖSEV Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Rektör Taş'tan LÖSEV'e destek, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında üniversitenin LÖSEV Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.


Hayata geçirilen etkinlik için kampüsün merkez bahçesinde kurulan standı ziyaret eden Rektör Taş, hastalığa dikkat çekmek için maske taktı ve el izini etkinlik pankartına bıraktı. 'Lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın yanındayız' diyen Rektör Taş, bu anlamlı etkinliği düzenleyen LÖSEV Topluluğuna teşekkür etti.


Gün boyu süren etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı sıra Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri de katılım sağladı. - BİLECİK

Rektör, LÖSEV, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:22 Kaynak: İHA
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