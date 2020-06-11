Rektör, Tıbbiye Camisi ve külliye için destek istedi - Son Dakika

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite kampüsünde hasta yakınlarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Tıbbiye Camisi ve külliyesi projesi için destek istedi. Rektör Prof. Dr. Şevli, "Dinlenme, ibadet etme alanlarıyla hasta yakınlarımızın ve personellerimizin bu sorununu gidereceğiz. Van'a değer bir cami ve külliye yapıyoruz, hayırsever vatandaşları da bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Van'ın yanı sıra Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars ve Iğdır gibi birçok ile hizmet veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne günlük yaklaşık 10 bin kişi giriş çıkış yapıyor. Şehir merkezinden 17 kilometre uzaklıkta bulunan kampüs içerisinde hasta yakınlarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Tıbbiye Camisi ve külliye projesi başlatıldı. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tıp merkezi yöneticileri ve cami külliyesi yaptırma ve yaşatma derneği yönetimi, cami ve külliyenin tamamlanması için destek istedi.

VATANDAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUZ

İçerisinde 3 bin kişinin ibadet edeceği cami, hasta yakınlarının istifade edeceği bay- bayan dinlenme salonları, ücretsiz yemek yiyeceği aş evi, kütüphane, konferans salonu, toplantı salonu, kuran kursu ve kreş bulunan külliyenin tamamlanması için SMS kampanyası düzenlendi.

Cami ve külliyenin bölgeye renk katacağını kaydeden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Cami ve külliye inşaatımız 2017 yılında başlamıştır, bugüne kadar inşaat çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. 2020 yılında inşaat çalışmalarımız hızlanmış ve tıbbiye camimiz bitme durumuna geldi, kaba inşaatın ardından asıl önemli işler başlıyor. Dursun Odabaşı Tıp Merkezi hastanemiz bölgede üçüncü basamak bir hastane olup, sadece Van'daki hastalara değil, Van'ın çevresindeki yaklaşık 3 milyon insana hitap etmektedir. 2 bin hastane personelimiz ve hasta refakatçilerimize ev sahipliği yapacak bir cami ve külliye yapılıyor. Dinlenme, ibadet etme alanlarıyla hasta yakınlarımızın ve personellerimizin bu sorununu gidereceğiz. Van'a değer bir cami ve külliye yapıyoruz, hayırsever vatandaşlardan bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

KISA MESAJ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise hasta ve yakınlarının mağduriyetlerin giderilmesi için proje başlattıklarını anlatarak, "Bu sosyal projeye bugüne kadar hayırsever vatandaşlar yardımı devam etmektedir. Yöremizin kış şartları da göz önüne alınarak inşaatın bir an önce tamamlanabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Türkiye genelinde derneğimize ait hesap numaralana nakdi destek yapılabileceği gibi operatörlerden de kısa mesajla bağış yapılabilir. Bu bağışlar vergi, harç ve komisyon kesintileri olmadan kuruluşlar tarafından derneğimize ait hesaplara yatırılmaktadır" dedi.