Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı
Son Dakika Güncel Rektör Turgut, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı - Son Dakika

Rektör Turgut, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

7 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Rektör Turgut, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Rektör Turgut, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü bütün dünyada engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve haklarını geliştirip bir farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaktadır.


Engelli kardeşlerimizin iş ve sosyal hayatlarındaki yaşam standartlarını engelsiz hale getirmek hepimizin görevidir. Engellilik konusu sadece engelli bireylerin ve ailelerinin sorunu olmamakla birlikte bütün toplumu ilgilendirmektedir. Her bireyin ileride bir engelli adayı olabileceğinin de bilinciyle engelli bireylerin toplumda sorumluluk almalarına yardımcı olarak kendi yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlamalıyız. Asıl engelin kalplerde olan sevgisizlik, merhametsizlik ve zihinlerde olan empati yoksunluğu olduğu aşikardır. Öncelikle bakış açımızı değiştirerek empati yeteneğimizi arttırarak engelli bireylerin yaşamlarında etkin bir birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata ve spora kadar her türlü sosyal faaliyetlerden etkin bir şekilde faydalanması için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Bu kapsamda herkesin üzerine sorumluluklar düşmektedir. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata uyumlarını kolaylaştırmak ve elbette ki her birinin bir değer olduğunu kendilerine hissettirmemiz gerekiyor.


Bu duygu ve düşüncelerle, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününün amacına uygun bir katkı sağlamasını diliyor, belirli bir engelle yaşamak zorunda kalan bütün kardeşlerimize engelsiz, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Dünya Engelliler Günü, Rektör, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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