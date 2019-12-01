Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut, Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıl dönümünü kutladı
Son Dakika Güncel Rektör Turgut, Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Rektör Turgut, Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman'ın il oluşunun 65. Yıl dönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Rektör Turgut, Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman'ın il oluşunun 65. Yıl dönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Rektör Turgut, "Bu yıl, güneşin en güzel doğup en güzel battığı ve farklı kültürlerin asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığı kadim şehrimiz Adıyaman'ın il oluşunun 65. yıl dönümünü kutluyoruz. Adıyaman, tarihi ve kültürel değerleriyle medeniyetimize öncülük etmiş önemli şehirlerimizden biridir. Her düşünceden ve inanıştan insanın barış içinde kardeşçe yaşadığı bu topraklar, ülkemize ve dünyaya örnek olmuştur. Barış ve huzurun yüzyıllardır hüküm sürdüğü Adıyaman, insanımızın ferasetli ve vakur duruşu sayesinde bugüne kadar birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir. Devletimizin ve milletimizin destekleri sayesinde her geçen gün daha da büyüyen Adıyaman, ülkemizin çeşitli illerinden Üniversitemize eğitim görmeye gelen gençlerimizle birlikte daha da büyüyüp gelişmektedir. Temennimiz, güzel şehrimizde yıllardır var olan huzur ve barış ortamının ilelebet sürmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyaman'ımızın il oluşunun 65. yılını kutluyor, şehrimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan dirayetli, vatansever hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Mehmet Turgut, Adıyaman, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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