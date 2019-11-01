Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut, geçici işçilerle vedalaştı
Son Dakika Güncel Rektör Turgut, geçici işçilerle vedalaştı

Rektör Turgut, geçici işçilerle vedalaştı

7 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversitede görev yapan ve çalışma süreleri dolan geçici işçilerle vedalaştı.

Rektör Turgut, geçici işçilerle vedalaştı, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversitede görev yapan ve çalışma süreleri dolan geçici işçilerle vedalaştı.


Rektör Turgut, üniversite kampusunda bir araya geldiği işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Rektör Turgut yaptığı konuşmada, yeni çalışma döneminde tekrardan bir araya gelmeyi ümit ettiğini belirterek, "Üniversitemizde görev yapan çok değerli geçici işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Görev yaptıkları süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyarak, üniversitemizin birçok yarasına merhem oldular. Kendilerine teşekkür ediyor, yeni çalışma döneminde bir araya gelmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.


Geçici işçiler ise, Rektör Turgut'a kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'ten alınan üç araç, "Aşırı yıpranmış" gerekçesiyle satılamadı
4 akademisyenin katili Volkan Bayar, müşteki avukata hakaret etti Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut, geçici işçilerle vedalaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]