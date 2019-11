Rektör Turgut hastaları ziyaret etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Eğitim-Araştırma Hastanesi Palyatif, Dahiliye ve KBB servislerinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.



Yoğun mesaisinden fırsat buldukça hastaları ziyaret eden Rektör Turgut, hasta vatandaşların durumlarıyla ilgili görevlilerden bilgi aldı.



Hasta ziyaretinde konuşan Turgut, "Yıllardır hekimlik gibi kutsal bir görevi büyük bir aşk ve heyecanla yapıyorum. Hasta vatandaşlarımızın hayır duasını almak, onlara devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek adına fırsat buldukça hastalarımızı ziyaret ediyorum. Böylelikle hastanemizdeki hizmeti ve çalışmaları da yakından takip etme imkanı da buluyorum. Ben her şeyden evvel bir hekimim ve hastalarımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanındayım, bu vesile ile tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN