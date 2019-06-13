Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümün kutladı
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Rektör Turgut jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümün kutladı

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle İl jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Rektör Turgut jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümün kutladı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle İl jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Atasoy ile bir süre sohbet eden Turgut, 1839 yılında kurulan jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü kutladı.

Rektör Turgut, "Milletimizin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran jandarma teşkilatı, kurulduğu günden bu yana ülkemizin her noktasında gece, gündüz, soğuk, sıcak, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir. Teşkilatın kuruluşunun 180. yıldönümü kutlar, nice yıllar dilerim" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Albay Atasoy ise, güzel dileklerinden dolayı Turgut'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:52 Kaynak: İHA
Ercan Atasoy, Rektör, Jandarma, Güncel
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