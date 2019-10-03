Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut, Kızılay standını ziyaret etti
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Rektör Turgut, Kızılay standını ziyaret etti

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversite Gençlik meydanında kurulan Kızılay kan toplama standını ziyaret etti.

Rektör Turgut, Kızılay standını ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversite Gençlik meydanında kurulan Kızılay kan toplama standını ziyaret etti.


Burada Kızılay yetkilileri ile bir süre sohbet eden Turgut, Kızılay'ın önemli bir görev üstlendiğine vurgu yaptı.


Kızılay'ın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Rektör Turgut, Türk insanının yardımseverliğini dünyaya duyurmada Kızılay'ın önemli görev üstlendiğini ve bunu layıkıyla yaptıklarını belirterek, "Kan bağışı stantlarımıza ilgi oldukça yoğun oluyor. Öğrencilerimizin bu bilince sahip olmaları bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.


Kızılay'ın genel çalışma alanlarından bahseden Kızılay yetkilileri ise, "Çalışma arkadaşlarımızla Adıyaman Üniversitesinde gönüllü kardeşlerimizden kan alıyoruz. Aldığımız bu kanları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bizlere bir hekim duyarlılığı ile bu imkanı tanıyan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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