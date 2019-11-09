Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut'tan 10 Kasım mesajı
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Rektör Turgut'tan 10 Kasım mesajı

7 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 10 Kasım Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Turgut'tan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 10 Kasım Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.


10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Rektör Mehmet Turgut, " Mustafa Kemal Atatürk, 'İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.' sözleri ile bizlere muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın anahtarını göstermiştir. Milli iradenin gerçekleşmesi için Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği demokratik hedefler yolunda önemli mesafelerin kat edildiği günümüzde, ülkemiz, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam etmektedir.


Milletimizin tarihinde yetiştirdiği büyük liderlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri becerileri, liderlik ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının önünde tarihi bir şahsiyettir. Milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirerek, Cumhuriyet'i bu toprakların tüm renkleri ile kaynaştırmıştır.


Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyaman Üniversitesi camiası olarak, Cumhuriyet'imizin kurucusu, Türk ordularının ebedi Başkomutanı ve dünyanın gıpta ettiği eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yılında rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
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