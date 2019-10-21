Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Rektör Turgut'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Rektör Turgut'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

52 dakika önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Turgut'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında basının düşünce, anlatma, haber alma özgürlüğü ile demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Rektör Turgut, "Basın bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Adıyaman'ımızın basın mensupları olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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