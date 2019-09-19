Rektör Turgut'tan Gaziler Günü mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Türkiye Cumhuriyetinin en önemli teminatlarından ve değerlerinden biri olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutlayan Turgut, " Vatanının her karış toprağını şehit kanı ile sulamış aziz milletimiz için gazilik ve şehitlik mertebesi en yüce makamlardan biridir. 'Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır.' şuuruyla hareket eden milletimiz, yaşadığımız bu coğrafyanın vatan toprağı haline gelmesi için bedenlerini siper etmekten ve canlarını feda etmekten bir an olsun tereddüt etmemiştir. Şehitlik ve gazilik makamına büyük bir değer veren milletimiz, 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 'Gazi' unvanı verilmesinin ardından bu günü Gaziler Günü olarak kutlamaya başlamıştır. Bu vesile ile, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete göç etmiş gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize da sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN